صورة لعارضة أزياء حامل تجتاح الإنترنت بسبب عضلات بطنها في شهرها الخامس!

صورة لعارضة أزياء حامل تثير الجدل

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LBCI News Lebanon

بعدما أثارت صورة جسمها الجدل خلال حملها الأول منذ عامين، أصبحت عارضة الأزياء الأميركية سارا ستيج حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي من جديد بعدما نشرت صورة حديثة لها خلال حملها الثاني.



ونشرت ستيج عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة تجمعها بابنها "جايمس" على الشاطئ وكان الأخير يضع يده على بطنها.

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وفيما تبدو الصورة صورة طبيعية لأم ونجلها، إلا أن ستيج البالغة من العمر 33 عاماً كشف أنّها حامل بالشهر الخامس في هذه الصورة ما أثار استغراب جميع متابعيها على الموقع إذ لا تبدو عليها أثار الحمل وتظهر عضلات بطنها بشكلٍ واضح.



وليست هذه المرة الأولى التي تفاجئ فيها ستيج متابعيها إذ عاد جسمها كما كان عليه من قبل بعد نحو أسبوعين فقط على انجاب ابنها الأول.



ولدى ستيج 2.1 مليون متابع على انستغرام وكانت قد تلقّت انتقادات كثيرة منها تنبهها عن خطورة النحافة لصحة الجنين.

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