أمن وقضاء
22 حزيران 2017
22/06/2017 10:07:40
إحالة موقوف على القضاء لارتباطه بجبهة النصرة
مديرية الاستخبارات أحالت على القضاء المختص المدعو عبدالله محمد أمون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,جبهة النصرة,مديرية الاستخبارات أحالت على القضاء المختص المدعو عبدالله محمد أمون
LBCI News Lebanon
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن "مديرية الاستخبارات أحالت على القضاء المختص المدعو عبدالله محمد أمون لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ونقله الأموال والمواد الغذائية لمصلحة التنظيم المذكور إلى جرود بلدة عرسال".
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
جبهة النصرة
الجيش
إقرأ أيضاً