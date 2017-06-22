أمن وقضاء
22 حزيران 2017
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إحالة موقوف على القضاء لارتباطه بجبهة النصرة

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إحالة موقوف على القضاء لارتباطه بجبهة النصرة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن "مديرية الاستخبارات أحالت على القضاء المختص المدعو عبدالله محمد أمون لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ونقله الأموال والمواد الغذائية لمصلحة التنظيم المذكور إلى جرود بلدة عرسال". 
 
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