توقيف منتحل صفة محام...في البقاع

أوقفت دورية من مديرية البقاع الاقليمية في امن الدولة، المدعو ع. د. في البقاع الغربي، سوري الجنسية من مواليد 1990، بجرم انتحال صفة محام وموظف في مفوضية اللاجئين السوريين، بهدف القيام بعمليات نصب وسرقة واحتيال، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.