أمن وقضاء
22 حزيران 2017
22/06/2017 10:16:56
توقيف منتحل صفة محام...في البقاع
أمن الدولة يوقف المدعو ع. د.
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LBCI News Lebanon
أوقفت دورية من مديرية البقاع الاقليمية في امن الدولة، المدعو ع. د. في البقاع الغربي، سوري الجنسية من مواليد 1990، بجرم انتحال صفة محام وموظف في مفوضية اللاجئين السوريين، بهدف القيام بعمليات نصب وسرقة واحتيال، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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