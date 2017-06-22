تمديد حال الطوارئ في مصر 3 أشهر... ما جديد الهجمات على المسيحيين؟

مقتل متشددين على صلة بهجمات على مسيحيين

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LBCI News Lebanon

قتلت الشرطة المصرية في اشتباك بمحافظة أسيوط جنوب البلاد سبعة متشددين على صلة بهجمات على مسيحيين وقعت في ثلاث محافظات، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وجاء الإشتباك في إطار جهود الشرطة المصرية "المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وكان من بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا".

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وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حال الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.