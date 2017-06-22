بالفيديو- جعلها تعيش أسوأ لحظات حياتها قبل أن يطلب منها الزواج!

قرّر مفاجأة حبيبته بطلب الزواج منها عبر إثارة خوفها

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LBCI News Lebanon

قرّر ضابط في الجمارك مفاجأة حبيبته بطلب الزواج منها عبر إثارة خوفها عند عودتها من السفر.

وكانت اوكسانا تيشكوفسكايا عائدة من بولندا إلى اوكرانيا برفقة والدتها عندما أوقفتها عناصر الجمارك على الحدود الشمالية الغربية لأوكرانيا.

وقال العناصر لاوكسانا إنه مشتبه بها في تهريب مادة الهيروين والامفيتامينات واستخدموا الكلاب البوليسية لتفتيش السيّارة مهددين بزجها في السجن بعد إيجاد حزمات مشبوهة من مادة بيضاء اللون.

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وقالت اوكسانا لعناصر الشرطة إنه ليس لها علاقة بالأمر فوصل حينها حبيبها حاملا باقة كبيرة من الورود وطلب يدها للزواج، فاتّضح أن الحزمات تحتوي على السكر الأبيض.

وانتشر فيديو طلب الزواج بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي واستنكر الكثير من المستخدمين هذه الفكرة مستغربين قبول الشابة الزواج به بعد هذا المقلب.