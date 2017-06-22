إجتماع في السراي...والبحث تناول أوضاع مقدمي الخدمات الكهربائية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث أوضاع مقدمي الخدمات الكهربائية، في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، أيمن شقير، سيزار أبي خليل، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، عضو مجلس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي.وأوضح الوزير أبي خليل بعد الاجتماع أنه جرى البحث في المشروع المتعلق بمقدمي الخدمات الكهربائية والعوائق التي تعترضه وسبل النهوض بقطاع التوزيع الكهربائي، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثانيا لها بعد عطلة عيد الفطر.