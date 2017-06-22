غرائب وطرائف
22 حزيران 2017
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بالصور: حمل "نصف بشري ونصف وحش"... يثير رعب السكّان!

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بالصور: حمل &quot;نصف بشري ونصف وحش&quot;... يثير رعب السكّان!
أصيب سكان إحدى القرى في Lady Frere جنوب شرق افريقيا، بالهلع بسبب ولادة حمل اعتبره المحليون "نصف إنسان ونصف وحش".

وقد اعتبر السكان أنّ هذا المخلوق قد أرسل من قبل الشياطين.

وأرسل الحمل إلى المختبرات لإجراء الفحوص اللازمة ومعرفة أسباب ولادته بهذا الشكل.

في سياق متصل، قال المدير العام للخدمات البيطرية الدكتور لوبابالو مويبي إنّ المخلوق الذي ولد يشبه الانسان للوهلة الأولى ولكنه في الواقع لا يمت إليه بصلة إذ يتمتّع 28 كروموسومات كباقي الخراف.
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وأضاف الدكتور إن هذا الحيوان أصيب بتشوهات كثيرة وولد نافقاً بعدما أصيبت أمه بحمى الوادي المتصدع القوية في الفترة الأولى من الحمل.

إليكم صور هذا الحمل الغريب:

Superstitious villagers have been living in fear since a sheep gave birth to this creature (pictured) that was said by elders to be half-human half-beast and 'sent by the devil'

Chief Director of Veterinary Services Dr Lubabalo Mrwebi admitted that at first glance the lamb which was born dead did resemble a human being but was not part human

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