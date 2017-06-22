بالصور: حمل "نصف بشري ونصف وحش"... يثير رعب السكّان!

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أصيب سكان إحدى القرى في Lady Frere جنوب شرق افريقيا، بالهلع بسبب ولادة حمل اعتبره المحليون "نصف إنسان ونصف وحش".وقد اعتبر السكان أنّ هذا المخلوق قد أرسل من قبل الشياطين.وأرسل الحمل إلى المختبرات لإجراء الفحوص اللازمة ومعرفة أسباب ولادته بهذا الشكل.في سياق متصل، قال المدير العام للخدمات البيطرية الدكتور لوبابالو مويبي إنّ المخلوق الذي ولد يشبه الانسان للوهلة الأولى ولكنه في الواقع لا يمت إليه بصلة إذ يتمتّع 28 كروموسومات كباقي الخراف.وأضاف الدكتور إن هذا الحيوان أصيب بتشوهات كثيرة وولد نافقاً بعدما أصيبت أمه بحمى الوادي المتصدع القوية في الفترة الأولى من الحمل.إليكم صور هذا الحمل الغريب: