خدّرها واغتصبها على فراش المستشفى...

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أصيب 3 رجال شرطة نتيجة اشتباكات اندلعت يوم السبت الماضي بعدما اغتُصبت مراهقة داخل إحدى المستشفيات الهندية هذا فضلاً عن الأضرار المادية الكثيرة.وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية في البلاد فقد جرت التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بإغلاق مستشفى جاجريتي في مدينة كانبور بعدما اعتقلت الشرطة الهندية المتهم. وهدفت التظاهرات إلى مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات فورية ضدّ المستشفى.وفي التفاصيل، فقد اضطرت الشرطة إلى التدخل لتفريق المعتصمين إلّا أنّ الأخيرين قاموا برمي الحجارة الأمر الذي أدى إلى إصابات في صفوف الشرطة.الجدير ذكره، أنّ الشابة البالغة من العمر 17 عاماً كانت في العناية المركزة حين اغتصبها ممرض يعمل في المستشفى، يدعى "اكانشا" وذلك بعدما خدرها.