تركيا ترسل أول سفينة محملة مواد غذائية الى قطر

الطريق البحرية هي التي ستعتمد من الان فصاعدا...

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LBCI News Lebanon

انطلقت أول سفينة تركية تنقل حوالى 4000 طن من المواد الغذائية، الخميس الى قطر التي تخضع لحصار تفرضه عليها بلدان الخليج المجاورة، كما ذكرت وكالة أنباء الاناضول القريبة من الحكومة.

وغادرت سفينة الشحن المحملة بالمواد الغذائية والفواكه والخضار، مرفأ في محافظة ازمير (غرب) في الصباح، على ان تستغرق الرحلة نحو عشرة أيام.

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ونقلت 105 طائرات تركية حتى الان مواد غذائية الى قطر، منذ بداية الأزمة بين الدوحة وجيرانها، كما اعلن الاربعاء وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، موضحا ان الطريق البحرية هي التي ستعتمد من الان فصاعدا.