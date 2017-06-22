قتيل إثر عواصف مطرية في المانيا

عواصف مطرية في المانيا

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LBCI News Lebanon

قتل رجل (50 عاما) في عواصف صيفية شديدة في المانيا اليوم الخميس عندما سقطت شجرة على سيارته، كما أصيبت زوجته بجروح، وأصيبت امرأة كانت تركب الدراجة بجروح خطيرة جراء سقوط الشجرة، فيما شلت حركة القطارات وشوهد أعصار بالقرب من هامبورغ.

وألحقت الرياح العاتية والامطار الغزيرة والبرد أضرارا بالسكك الحديدية وخطوط الكهرباء، مما اضطر القطارات إلى وقف رحلاتها بين برلين وهامبورغ وبريمين وكيل وهانوفر، بحسب شركة "دويتش باهن" للقطارات.

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كما اضطر عشاق الموسيقى الى الاحتماء داخل سيارتهم في موقع مهرجان موسيقي كان يقام بالقرب من بريمين وتصادف أن اسمه "اعصار".