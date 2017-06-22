الخليج تخلع رداءها القديم

سياسة الهروب الى الامام وترحيل الخلافات التي اعتمدها الاباء في الخليج تبدو رداء قديما قرر الابناء خلعه ورميه في مهملات الماضي.
صقران خليجيان شابان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دخلا حرب اليمن معا لمنع الحوثيين وخلفهم ايران من امتلاك القرار في الحديقة الخلفية للمملكة السعودية.
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