أخبار دولية
22 حزيران 2017
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النبي لجبران خليل جبران في باريس... تكريما لعملاق من لبنان

تكريم عملاق من لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا, باريس, جبران خليل جبران,لبنان,تكريم عملاق من لبنان...
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لان السلامة وتقبل الآخر والحكمة من اهم القيم التي نشرها جبران خليل جبران في كتاباته، ولان العالم بأمس الحاجة إليها، اختارت بعثة لبنان الدائمة في الاونيسكو عرض فيلم النبي المتسوحى من اهم روائع جبران خليل جبران... 
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