أخبار دولية
22 حزيران 2017
22/06/2017 14:43:50
النبي لجبران خليل جبران في باريس... تكريما لعملاق من لبنان
تكريم عملاق من لبنان...
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LBCI News Lebanon
لان السلامة وتقبل الآخر والحكمة من اهم القيم التي نشرها جبران خليل جبران في كتاباته، ولان العالم بأمس الحاجة إليها، اختارت بعثة لبنان الدائمة في الاونيسكو عرض فيلم النبي المتسوحى من اهم روائع جبران خليل جبران...
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