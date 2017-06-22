بلجيكا تفرج عن 4 أشخاص بعد استجوابهم حول محاولة التفجير في محطة القطارات

بات حي مولنبيك في ضواحي بروكسل معروفا

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LBCI News Lebanon

أفرج المحققون البلجيكيون اليوم الخميس عن أربعة أشخاص بعد التحقيق معهم بسبب اتصالاتهم بالرجل الذي حاول تفجير قنبلة في محطة "سنترال" للقطارات في بروكسل قبل أن يطلق عليه جندي النار ويقتله.

وكانت قد اعتقلتهم الشرطة الاربعاء بعد الاشتباه بأنهم كانوا "على اتصال منتظم" بالمغربي الذي حاول تنفيذ الهجوم الثلاثاء.

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وقال المحققون أنهم عثروا على دليل الاربعاء بأن منفذ التفجير متعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية.

وذكرت النيابة اثر مداهمة منزل الجاني في حي مولنبيك في بروكسل، ولم تكشف سوى عن الحرفين الاولين من اسمه ع.ز.، "هناك مؤشرات تدل على ان المتهم كان يتعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي. وحرصا على سلامة التحقيق لن تقدم اي معلومات اضافية في الوقت الحاضر".

وبات حي مولنبيك في ضواحي بروكسل معروفا بعد ان تبين ان العديد من الاشخاص المتورطين في اعتداءات جهادية في أوروبا كانوا يقيمون فيه.