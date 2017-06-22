لافروف: العقوبات الأميركية الجديدة تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين

أبلغ وزير الخارجية سيرغي لافروف نظيره الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ستضر بالعلاقات بين البلدين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.
ونقلت الوزارة عن لافروف قوله في اتصال هاتفي مع تيلرسون إن "تصرفات من هذا القبيل تعرض العلاقات الروسية الأميركية بأكملها لخطر كبير".
وقال لافروف إن موسكو ما زالت تنتظر رد الولايات المتحدة على اقتراحات طُرحت في وقت سابق لتحسين العلاقات وإن أحدث تصرفات قامت بها واشنطن في سوريا شكلت خرقا لسيادة هذه الدولة العربية.