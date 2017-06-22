بماذا اتهمت اسرائيل "حزب الله"؟

الصحافة الاسرائيلية نشرت صورا لمبنى قرب الحدود يفترض انه تحت ادارة منظمة تدعى "أخضر بلا حدود"

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LBCI News Lebanon

اتهمت اسرائيل اليوم الخميس حزب الله بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على الحدود تحت ستار منظمة غير حكومية، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز خطير".

ونشرت الصحافة الاسرائيلية صورا لمبنى قرب الحدود يفترض انه تحت ادارة منظمة تدعى "أخضر بلا حدود".

وقال الجنرال هرتزي هاليفي الذي يرأس الاستخبارات العسكرية خلال اجتماع امني في هرتزليا قرب تل ابيب "حزب الله يقوم بمهمات مراقبة عبر الادعاء بانهم ناشطون في هذه المنظمة البيئية". ونشرت الصحافة الاسرائيلية تقارير عن سيطرة حزب الله على هذه المنظمة.

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وأرسل سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون رسالة احتجاج الى مجلس الأمن مرفقة بصور لمراكز المراقبة المزعومة وخرائط تحدد مواقعها.

وقال دانون "الدليل الموثق بشكل جيد لاستفزاز حزب الله الخطير يثبت ان الحزب يقوم بنشاطات استطلاعية قرب الخط الأزرق ويخفيها بنشاطات مدنية في خرق واضح" لقرارات مجلس الأمن.