ما هي مخاطر هذا التحديث؟

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LBCI News Lebanon

نبهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، اليوم الخميس، إلى ضرورة توخي الحذر من التحديث الجديد على تطبيق "سناب شات" للتراسل المصور، الذي يحمل اسم "خريطة سناب".

وأشارت الهيئة إلى مخاطر الإتاحة التلقائية لخريطة تواجد مستخدمي التطبيق من دون علمهم، مما قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة واختراقات تضر بخصوصية الأفراد وغير ذلك من النتائج السلبية المترتبة على الكشف التلقائي عن أماكن تواجد المستخدمين في أوقات استخدامهم للتطبيق.

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ويتيح التحديث الجديد نشر الموقع الجغرافي لمستخدمي "سناب شات" وكشفه لكل من يستخدم التطبيق على مستوى العالم، وليس فقط لأصدقاء المستخدم.

وبموجب التحديث فإن أي اتصال "سنابة" تتم عبر التطبيق يمكن مشاهدتها كنقطة على خريطة تفاعلية بمجرد سحب الشاشة، وعند النقر على أي من النقاط يتم فتح الصورة أو المشهد من دون أن يعلم أصحابه أن موقعهم أصبح مكشوفا.

ولتفادي هذا الأمر، يجب على مستخدم "سناب شات" أن يجري تعديلاً في إعداد التطبيق من خلال النقر على زر "التالي" الذي يظهر على الشاشة، ومن ثم النقر على وضع الشبح "أنا فقط" وبعد ذلك النقر على "التالي"، وبهذه الطريقة فإن أي "سنابة" يتم تعميمها لن تؤدي إلى إظهار موقع المستخدم على الخريطة التفاعلية.