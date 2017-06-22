اتصل برقم الطوارئ خوفا على سلامة الملكة إليزابيث...

اتصل برقم الطوارئ بسبب "خطأ" الملكة إليزابيث

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LBCI News Lebanon

اتصل شخص يقطن في غرب ميدلاندز في بريطانيا، برقم الطوارئ 999 ليبلغهم عن خطأ ارتكبته الملكة إليزابيث.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، اتصل الشخص برقم الطوارئ ليقول للشرطة "إن الملكة إليزابيث لا ترتدي حزام الأمان عندما رصدها وهي في سيارتها متوجهة إلى لندن".

وكشفت الشرطة البريطانية عن الحادث، عبر حسابها الرسمي على تويتر التابع لشرطة "ويست يوركشاير".

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Only call 999 in emergencies. For all non-emergencies please call 101 or use one of our other contact methods: https://t.co/b4iNLo787J — WestYorkshire Police (@WestYorksPolice) June 22, 2017

وذكر موقع "ميرور" أن الشخص ربما اتصل بمصلحة الطوارئ خوفا على سلامة الملكة، مشيرا إلى أن التصرف أثار استغراب أحد المكلفين باستقبال الاتصالات.

وبموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن محاكمة الملكة من خلال الإجراءات المدنية أو الجنائية.