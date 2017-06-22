اتصل برقم الطوارئ خوفا على سلامة الملكة إليزابيث...

اتصل شخص يقطن في غرب ميدلاندز في بريطانيا، برقم الطوارئ 999 ليبلغهم عن خطأ ارتكبته الملكة إليزابيث.
وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، اتصل الشخص برقم الطوارئ ليقول للشرطة "إن الملكة إليزابيث لا ترتدي حزام الأمان عندما رصدها وهي في سيارتها متوجهة إلى لندن".
وكشفت الشرطة البريطانية عن الحادث، عبر حسابها الرسمي على تويتر التابع لشرطة "ويست يوركشاير".
وذكر موقع "ميرور" أن الشخص ربما اتصل بمصلحة الطوارئ خوفا على سلامة الملكة، مشيرا إلى أن التصرف أثار استغراب أحد المكلفين باستقبال الاتصالات.
وبموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن محاكمة الملكة من خلال الإجراءات المدنية أو الجنائية.