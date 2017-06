اتصل برقم الطوارئ خوفا على سلامة الملكة إليزابيث...

اتصل شخص يقطن في غرب ميدلاندز في بريطانيا، برقم الطوارئ 999 ليبلغهم عن خطأ ارتكبته الملكة إليزابيث.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، اتصل الشخص برقم الطوارئ ليقول للشرطة "إن الملكة إليزابيث لا ترتدي حزام الأمان عندما رصدها وهي في سيارتها متوجهة إلى لندن".

وكشفت الشرطة البريطانية عن الحادث، عبر حسابها الرسمي على تويتر التابع لشرطة "ويست يوركشاير".

Only call 999 in emergencies. For all non-emergencies please call 101 or use one of our other contact methods: https://t.co/b4iNLo787J