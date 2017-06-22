بعد 18 شهرا على اعتقاله في كوريا... جنازة شعبية لـ"أوتو وارمبير" في أوهايو

وصف ترامب اعتقال وارمبير ووفاته بـ"الفضيحة المدوية"

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LBCI News Lebanon

شارك مئات الاشخاص الخميس في شمال الولايات المتحدة في جنازة الطالب الاميركي اوتو وارمبير، الذي سجنته كوريا الشمالية لأكثر من عام قبل أن تعيده إلى بلاده وهو في حالة غيبوبة توفي بعدها.

وقالت وسائل اعلام محلية ان نحو 2500 شخص، بينهم العديد من الشبّان الذين بدوا متأثرين، شاركوا في الجنازة. وحمل اقارب وارمبير نعشه، وتم دفنه في إحدى المقابر في مسقط رأسه بمدينة سينسيناتي في ولاية اوهايو.

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وأعادت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي وارمبير (22 عاما) إلى الولايات المتحدة بعدما اعتقلته لمدة 18 شهرا حيث حكم عليه بالأشغال الشاقة اثر إدانته بسرقة ملصق سياسي من أحد فنادق كوريا الشمالية. وتوفي في مدينة سينسيناتي في أوهايو الاثنين نتيجة إصابته بتلف دماغي شديد.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال وارمبير ووفاته بـ"الفضيحة المدوية".

وفي حديثه للصحافيين قبل الجنازة، انتقد سناتور أوهايو روب بورتمان الظروف "المروعة" لاحتجاز وارمبير في كوريا الشمالية. وقال "لم يكن واجبا اعتقاله"، مضيفا ان "الكوريين الشماليين يجب أن يُحاسبوا".