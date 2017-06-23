ما هي مطالب الدول المقاطعة قطر؟

قائمة بمطالب من الدول المقاطعة

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LBCI News Lebanon





ولفت مسؤول من الدول الاربع المقاطعة الى ان هذه الدول قدمت 13 مطلبا للدوحة وهي تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.

واشار الى ان الدول تطالب ايضا بأن تغلق الدوحة على الفور القاعدة العسكرية التركية وتوقف التعاون العسكري مع أنقرة في قطر.

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واضاف المسؤول: "قائمة المطالب تشمل ضرورة تسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون والمطلوبين لدى الدول الأربع وأن تجمد أصولهم".

هذا وأمهلت الدول الأربع قطر 10 أيام للالتزام بهذه المطالب. ذكر تلفزيون الجزيرة نقلا عن مصادر أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب من الدول العربية التي تقاطعها.ولفت مسؤول من الدول الاربع المقاطعة الى ان هذه الدول قدمت 13 مطلبا للدوحة وهي تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.واشار الى ان الدول تطالب ايضا بأن تغلق الدوحة على الفور القاعدة العسكرية التركية وتوقف التعاون العسكري مع أنقرة في قطر.واضاف المسؤول: "قائمة المطالب تشمل ضرورة تسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون والمطلوبين لدى الدول الأربع وأن تجمد أصولهم".هذا وأمهلت الدول الأربع قطر 10 أيام للالتزام بهذه المطالب.

الى ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيق أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها

العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.



ولفت الوزير لتلفزيون (إن.تي.في) الى انه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة.

وأضاف:"القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".​