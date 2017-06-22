قضية تورط الرئيس تامر في قضايا فساد...مستمرة

حول قاض في المحكمة العليا البرازيلية للمدعي العام تحقيقا في مزاعم بشأن تلقي الرئيس ميشيل تامر رشا مقابل منحه مزايا لمجموعة (جي.بي.إس) العملاقة لتعليب اللحوم.

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وقال مكتب القاضي إدسون فاتشين إنه أرسل يوم الخميس نسخة من التحقيق للمدعي العام رودريجو جانتو الذي سيكون أمامه خمسة أيام لتوجيه اتهامات رسمية ضد تامر.

وتستند المزاعم إلى شهادة أدلى بها أفراد من العائلة التي تسيطر على مجموعة (جي.بي.إس) وقالوا خلالها مقابل تخفيف الاتهامات الموجهة لهم إنهم دفعوا لتامر رشا لا تقل عن 4.6 مليون دولار منذ 2010 على الأقل لمساعدة المجموعة في الفوز بعقود حكومية وحل نزاعات ضريبية مع الحكومة ومساعدتها في الحصول على قروض من بنك تنمية حكومي.

وتنبع مهلة الأيام الخمسة من احتمال انقضاء الحبس الاحتياطي لمعاون سابق لتامر يواجه اتهامات بتلقي رشا نيابة عن الرئيس.

ونفى تامر مرارا ارتكاب أي أخطاء. ولم يتسن الاتصال بمحامي تامر للحصول على تعليق.