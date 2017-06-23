أخبار دولية
23 حزيران 2017
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القوات الفنزويلية تطلق النار على محتجين وتقتل أحدهم

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القوات الفنزويلية تطلق النار على محتجين وتقتل أحدهم

أطلقت القوات الفنزويلية يوم الخميس رصاصا مطاطيا فيما يبدو على محتجين هاجموا محيط قاعدة جوية فقتلت متظاهرا مما يرفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 76 منذ تفجر الاضطرابات في أبريل نيسان.

 
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 وأطلق جنديان على الأقل النار من سياج على محتجين واقفين على مسافة بضعة أمتار فقط. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلا يسقط على الأرض وينقله محتجون آخرون بعيدا. وذكر شاهد من رويترز أن المسعفين نقلوا مصابين اثنين آخرين على الأقل إلى مستشفى.

 

وبدأ المحتجون مهاجمة السياج خارج قاعدة لا كارلوتا الجوية في شرق العاصمة كراكاس عندما فرقت قوات الأمن مسيرة كانت في طريقها إلى مكتب النائب العام.

 

 

ونزل مئات الآلاف من الفنزويليين إلى الشوارع في الشهور القليلة الماضية احتجاجا على حملة على المعارضة ونقص الغذاء والدواء وخطة الرئيس نيكولاس مادورو لتعديل الدستور.

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