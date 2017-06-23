المغرب يفكك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم داعش

أعلنت السلطات المغربية الخميس تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، خطّطت لشن اعتداءات "نوعية" تستهدف خصوصاً مواقع سياحية.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إنّ الأعضاء الأربعة في هذه الخلية اعتُقلوا الخميس في بلدة الصويرة السياحية .

وأشارت الوزارة الى أنّ هؤلاء خططوا خصوصاً لارتكاب اعتداءات "نوعية" ولاستهداف "منشآت حساسة ومواقع سياحية في الصويرة".

وأتاحت العملية الأمنية مصادرة "أسلحة بيضاء"، استناداً إلى الوزارة.

وكان أعضاء الخلية يعتزمون "توسيع رقعة عملياتهم الإرهابية لتشمل مدناً أخرى بالمملكة"، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية.

وأعلنت السلطات المغربية في السنتين الماضيتين تفكيك عدد كبير من الخلايا المرتبطة بالتنظيم واعتقال أشخاص يُتشبه في أنهم يُجنّدون عناصر لصالحه.