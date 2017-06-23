أسرار الصحف 23-06- 2017

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النهارتشكيك في الانتخاباتشكّك أحد النواب بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد وقال "يخلق الله ما لا تعلمون".المداورة لماذا؟ ...سأل مرجع روحي عن المغزى من كلام النائب طلال ارسلان بجعل الرئاسات مداورة وتوقيت هذا الطلب.إتصالات مصرفية ...انشغلت جمعية المصارف بحركة اتصالات في اليومين الأخيرين تجنباً لأي خروق في لائحتها المعهودة والتي تصر على الإبقاء عليها من دون تغيير.خفايا البناءلاحظت أوساط سياسية وجود نوع من تقسيم الملفات بين أركان الحكم بحيث يتولى رئيس الحكومة سعد الحريري الملفات الاقتصادية والمالية، وهذا ملاحظ من خلال ترؤسه يومياً اجتماعات لجان تعنى بالشأنين الاقتصادي والمالي وما يتفرّع عنها من قضايا حياتية، فيما يتولى ملفات الدولة السياسية ومتابعة الأوضاع الأمنية واتخاذ القرارات بشأنها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً…كواليستوقعت مصادر فرنسية أن يترتب على الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سورية بدء التفاوض مع الدولة السورية حول فتح السفارة الفرنسية بدمشق والإعلان عن تعيين سفير جديد، وقالت إنّ كلام الرئيس الفرنسي يفصل بقوة بين مصالح فرنسا وطموحاتها كما يفصل بين سياسات فرنسا وتحالفاتها، فيقول يمكن أن نتمنّى شيئاً ونعمل عكسه، ويمكن أن نحالف أحداً ونعمل ضدّه، فتلك هي السياسة، وقالت المصادر: هذا الوضوح يسقط سلفاً فرص أن تؤثر أيّ انتقادات للانفتاح على الدولة السورية من زوايا مواقف دعم فرنسا للديمقراطية أو تحالفها مع قوى المعارضة والرياض وواشنطن.أسرار - الجمهوريةلوائحبعد إقرار القانون الإنتخابي الجديد بلا كوتا نسائية، تدرس فعاليات المجتمع المدني والنسوي ترشيح لوائح مختلطة من النساء والرجال ضد لوائح الأحزاب.تحالفلاحظت أوساط سياسية أن أحد رؤساء الأحزاب بدأ ينسج تحالفاً إنتخابياً مع الحركات الشبابية المدنية.رصددعا مرجع حزبي الى رصد تطوّرات المنطقة في المرحلة المقبلة ربطاً بالصواريخ الإيرانية التي دخلت الى الميدان العسكري في سوريا.المستقبل: يقالإن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فـــرنجـــية بدا حريصاً خلال لقاء بعبدا التشاوري على إظهار الود والاحترام لشخص ومقام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكرراً عبارة "فخامة الرئيس" أكثر من مرة في معرض مخاطبته عون.