روسيا تستهدف داعش...في حماة

الضربات الروسية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,روسيا,الضربات الروسية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة

LBCI News Lebanon

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن سفنا حربية روسية وجهت ضربات صاروخية استهدفت فيها مواقعا لتنظيم داعش في محافظة حماة السورية.

الإعلان

وأضافت أن الضربات دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة في المحافظة الواقعة في وسط سوريا.