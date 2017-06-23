أخبار دولية
23 حزيران 2017
23/06/2017 01:39:21
روسيا تستهدف داعش...في حماة
الضربات الروسية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة
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LBCI News Lebanon
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن سفنا حربية روسية وجهت ضربات صاروخية استهدفت فيها مواقعا لتنظيم داعش في محافظة حماة السورية.
وأضافت أن الضربات دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة في المحافظة الواقعة في وسط سوريا.
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