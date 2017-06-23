أخبار دولية
23 حزيران 2017
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روسيا تستهدف داعش...في حماة

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روسيا تستهدف داعش...في حماة
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن سفنا حربية روسية وجهت ضربات صاروخية استهدفت فيها مواقعا لتنظيم داعش في محافظة حماة السورية.

وأضافت أن الضربات دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة في المحافظة الواقعة في وسط سوريا. 
 
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