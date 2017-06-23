آخر الأخبار
23 حزيران 2017
Back

وزارة الدفاع الروسية: ضربات صاروخية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة في محافظة حماة السورية

وزارة الدفاع الروسية: ضربات صاروخية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة في محافظة حماة السورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار صاروخية,ضربات,الروسية,الدفاع,وزارة,
episodes
وزارة الدفاع الروسية: ضربات صاروخية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة في محافظة حماة السورية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً