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23 حزيران 2017
23/06/2017 01:42:44
وزارة الدفاع الروسية: ضربات صاروخية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة في محافظة حماة السورية
وزارة الدفاع الروسية: ضربات صاروخية دمرت نقاط قيادة ومخازن أسلحة في محافظة حماة السورية
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LBCI News Lebanon
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