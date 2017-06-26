حال الطقس
26 حزيران 2017
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استعدوا...موجة الحر بدأت

طقس الايام المقبلة...ارتفاع اضافي في الحرارة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الطقس,طقس الايام المقبلة...ارتفاع اضافي في الحرارة
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يستمر الطقس الصيفي الحار وبالتالي سيطرأ ارتفاع اضافي في درجات الحرارة لتصبح حارة ساحلا وجبلا وحارة جدا بقاعا لتبلغ الـ ٤٠ درجة شمال البقاع و ٣٨ وسطه، لتعود وتنخفض الحرارة يوم الخميس.
 
الأثنين ٢٦ حزيران:
 طقس صيفي حار، فيما الأجواء قليلة السحب، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ساحلا وتكون حارة جدا بقاعا وتتراوح على السواحل أقصاها ٣٤ درجة، في البقاع الأوسط ٣٧ درجة وفي البقاع الشمالي ٣٩ درجة.
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الثلاثاء ٢٧ حزيران:
 طقس صيفي حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٤ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٨ درجة وفي البقاع الشمالي ٤٠ درجة. 

الأربعاء ٢٨ حزيران:
 طقس صيفي حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٤ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٨ درجة أما في البقاع الشمالي تكون الحرارة ٤٠ درجة.  
 
 
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