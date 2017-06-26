استعدوا...موجة الحر بدأت

يستمر الطقس الصيفي الحار وبالتالي سيطرأ ارتفاع اضافي في درجات الحرارة لتصبح حارة ساحلا وجبلا وحارة جدا بقاعا لتبلغ الـ ٤٠ درجة شمال البقاع و ٣٨ وسطه، لتعود وتنخفض الحرارة يوم الخميس.

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طقس صيفي حار، فيما الأجواء قليلة السحب، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ساحلا وتكون حارة جدا بقاعا وتتراوح على السواحل أقصاها ٣٤ درجة، في البقاع الأوسط ٣٧ درجة وفي البقاع الشمالي ٣٩ درجة.طقس صيفي حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٤ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٨ درجة وفي البقاع الشمالي ٤٠ درجة.طقس صيفي حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٤ درجة وفي البقاع الأوسط ٣٨ درجة أما في البقاع الشمالي تكون الحرارة ٤٠ درجة.