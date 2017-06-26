إيران تحث أوروبا على المساعدة في فتح حوار في الخليج

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا اليوم الاثنين لاستغلال نفوذها في التشجيع على بدء حوار في منطقة الخليج بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر في وقت سابق هذا الشهر.
ودعا ظريف في خطاب بالعاصمة الألمانية برلين إلى آلية أمنية إقليمية جديدة لدول الخليج إن تحميل إيران أو قطر المسؤولية عن "الإرهاب" هو محاولة من هذه الدول لتفادي تحمل مسؤولية عدم تلبية مطالب شعوبها.
وأضاف "في السابق كانت إيران، والآن أصبحت قطر. هذه محاولة للتهرب من المسؤولية وتفادي المحاسبة عن هذا الفشل...الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب شعوبها والاستجابة لها".