إيران تحث أوروبا على المساعدة في فتح حوار في الخليج

ظريف يدعو أوروبا للتشجيع على بدء حوار في الخليج

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LBCI News Lebanon

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا اليوم الاثنين لاستغلال نفوذها في التشجيع على بدء حوار في منطقة الخليج بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر في وقت سابق هذا الشهر.

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ودعا ظريف في خطاب بالعاصمة الألمانية برلين إلى آلية أمنية إقليمية جديدة لدول الخليج إن تحميل إيران أو قطر المسؤولية عن "الإرهاب" هو محاولة من هذه الدول لتفادي تحمل مسؤولية عدم تلبية مطالب شعوبها.وأضاف "في السابق كانت إيران، والآن أصبحت قطر. هذه محاولة للتهرب من المسؤولية وتفادي المحاسبة عن هذا الفشل...الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب شعوبها والاستجابة لها".