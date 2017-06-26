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26 حزيران 2017
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وزارة الثقافة: تأجيل اطلاق الخطة الخمسية للنهوض الثقافي في لبنان التي كانت مقررة في 29 حزيران في السراي الى 5 تموز

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وزارة الثقافة: تأجيل اطلاق الخطة الخمسية للنهوض الثقافي في لبنان التي كانت مقررة في 29 حزيران في السراي الى 5 تموز
 
 
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