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26 حزيران 2017
26/06/2017 07:39:57
وزارة الثقافة: تأجيل اطلاق الخطة الخمسية للنهوض الثقافي في لبنان التي كانت مقررة في 29 حزيران في السراي الى 5 تموز
وزارة الثقافة: تأجيل اطلاق الخطة الخمسية للنهوض الثقافي في لبنان التي كانت مقررة في 29 حزيران في السراي الى 5 تموز
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