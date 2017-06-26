أخبار دولية 26 حزيران 2017 26/06/2017 08:13:47 مسيرات دفاعاً عن حقوق المثليين... ومواجهات ببعض المدن

مسيرات من حول العالم دفاعاً عن حقوق المثليين لم تخلُ من المواجهات في بعض المدن

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسيرات,مثليون,مسيرات من حول العالم دفاعاً عن حقوق المثليين لم تخلُ من المواجهات في بعض المدن

LBCI News Lebanon

بالاعتقالات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فرقت الشرطة التركية في اسطنبول المشاركين في مسيرة سنوية للمثليين والمتحولين جنسيا، وذلك تطبيقا لحظر أعلنته السلطات التركية اخيرا بحجة المخاوف الأمنية بعد تهديدات من جماعة قومية متشددة... الإعلان