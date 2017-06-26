أزمة المهاجرين في أوروبا...لم تنته فصولا

ملوا من المعاملة السيئة فقرروا أن يهاجروا مرة جديدة...من مدينة فينتيميليا الإيطالية توجه ما لا يقل عن أربعمئة لاجىء أغلبهم أفارقة نحو الحدود الفرنسية بعدما استسلموا من معاملة الشرطة الإيطالية السيئة لهم، على حد قولهم....