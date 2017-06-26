أخبار دولية
26 حزيران 2017
26/06/2017 08:48:29
أزمة المهاجرين في أوروبا...لم تنته فصولا
ملوا من المعاملة السيئة فقرروا أن يهاجروا مرة جديدة...
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LBCI News Lebanon
ملوا من المعاملة السيئة فقرروا أن يهاجروا مرة جديدة...
من مدينة فينتيميليا الإيطالية توجه ما لا يقل عن أربعمئة لاجىء أغلبهم أفارقة نحو الحدود الفرنسية بعدما استسلموا من معاملة الشرطة الإيطالية السيئة لهم، على حد قولهم....
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