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26 حزيران 2017
26/06/2017 10:03:59
توقيف أصالة نصري لبعض الوقت بمطار بيروت بسبب تعاطي وحيازة المخدرات عم يتفاعل، في ناس معترضة على السماح بمغادرتها، وناس عم تعتبر الموضوع استهداف لها. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ أصالة_مش_وحدها
توقيف أصالة نصري لبعض الوقت بمطار بيروت بسبب تعاطي وحيازة المخدرات عم يتفاعل، في ناس معترضة على السماح بمغادرتها، وناس عم تعتبر الموضوع استهداف لها. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ أصالة_مش_وحدها
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LBCI News Lebanon
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