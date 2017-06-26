توقيف أصالة نصري لبعض الوقت بمطار بيروت بسبب تعاطي وحيازة المخدرات عم يتفاعل، في ناس معترضة على السماح بمغادرتها، وناس عم تعتبر الموضوع استهداف لها. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ أصالة_مش_وحدها