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26 حزيران 2017
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بالصور: أوباما يقضي عطلة عائلية في فيلا فاخرة جداً... سعر الليلة خيالي!

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بالصور: أوباما يقضي عطلة عائلية في فيلا فاخرة جداً... سعر الليلة خيالي!
نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور لرئيس الولايات الأميركية السابق باراك أوباما وهو يقضي عطلة سياحية مع عائلته في اندونيسيا في إحدى الفلل الفاخرة.

وقد قيل إنّ كلفة الليلة الواحدة في هذه الفيلا وصلت حتى أكثر من 2500 ألف دولار. كما تخللت رحلة عائلة أوباما زيارة إلى حقول الأرز بالإضافة إلى مغامرة تجديف في أحد الأنهر الاندونيسية.
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يُشار إلى أنّ أوباما سيتوجه لاحقاً إلى جزيرة "جاوة" حيث سيلقي كلمته في المؤتمر الاندونيسي الرابع للمغتربين في جاكرتا.

واللافت أنّ الشعب الاندونيسي كرم أوباما خلال زيارته من خلال تمثال برونزي له تم وضعه في المدرسة التي تعلّم فيها. وسُمي التمثال "ليتل باري" أيّ الاسم الذي عُرف به أوباما في مدرسته الاندونيسية.

يُذكر أنّ أوباما كان قد عاش طفولته في جاكرتا بعدما تزوجت والدته من رجل اندونيسي.

إليكم الصور:

Making a splash: The Obamas enjoy whitewater rafting down the Ayung River- although Malia (front) looks a bit surprised
The Obamas are enjoying some rest and relaxation at the Four Seasons, where freestanding villas come with a private pool and a spacious sun terrace overlooking the lush rice fields surrounding the Ayung River. Pictured, the Four Seasons spa
With anti-gravity yoga classes, spa sessions and river rafting, the Obamas will have plenty to do for five days before the former president heads to the island of Java
Pictured, a pool overlooking tiered rice fields in the Ayung valley sanctuary, where villas can cost upwards of $2,500 a night
Obama is also scheduled to visit Yogyakarta before heading to the capital of Jakarta, where he will give a keynote speech at the Indonesian Diaspora Congress, which starts July 1 (pictured, the Four Seasons)
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