بالصور: أوباما يقضي عطلة عائلية في فيلا فاخرة جداً... سعر الليلة خيالي!

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور لرئيس الولايات الأميركية السابق باراك أوباما وهو يقضي عطلة سياحية مع عائلته في اندونيسيا في إحدى الفلل الفاخرة.وقد قيل إنّ كلفة الليلة الواحدة في هذه الفيلا وصلت حتى أكثر من 2500 ألف دولار. كما تخللت رحلة عائلة أوباما زيارة إلى حقول الأرز بالإضافة إلى مغامرة تجديف في أحد الأنهر الاندونيسية.يُشار إلى أنّ أوباما سيتوجه لاحقاً إلى جزيرة "جاوة" حيث سيلقي كلمته في المؤتمر الاندونيسي الرابع للمغتربين في جاكرتا.واللافت أنّ الشعب الاندونيسي كرم أوباما خلال زيارته من خلال تمثال برونزي له تم وضعه في المدرسة التي تعلّم فيها. وسُمي التمثال "ليتل باري" أيّ الاسم الذي عُرف به أوباما في مدرسته الاندونيسية.يُذكر أنّ أوباما كان قد عاش طفولته في جاكرتا بعدما تزوجت والدته من رجل اندونيسي.إليكم الصور: