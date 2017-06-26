بالفيديو - لحظة مرور الاسد على احد الحواجز في حماة

الاسد يقود سيارته بنفسه في حماة

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LBCI News Lebanon

نشرت صفحة الرئاسة السورية عبر فايسبوك فيديو قالت انه للحظة مرور الرئيس بشار الاسد على أحد حواجز الجيش السوري اثناء زياراته وعائلته لمنازل بعض الجرحى في ريف حماه اليوم.

وبدا الاسد في الفيديو وهو يقود سيارته بنفسه لدى مروره على الحاجز.​