واتساب يختبر ميزة جديدة... إليكم التفاصيل!

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تختبر شركة واتساب المملوكة من فيسبوك ميزة تبادل الملفات مهما كان نوعها بين المستخدمين.وقد رصد هذه الميزة حساب WABetaInfo على تويتر الذي يتابع أخبار التطبيق والنسخ التجريبية التي يتم إطلاقها.واللافت أن هذه الميزة الجديدة باتت تسمح بتبادل ملفات يصل حجمها حتى 100 ميغابايت في تطبيقات آندرويد و128 ميغابايت للتطبيقات التي تعمل بنظام iOS، أما للهواتف التي تعمل بأنظمة ويندوز فالمساحة المتاحة هي 104 ميغابايت وعلى الحاسوب فالمساحة هي 64 ميغابايت.ونتيجة لهذا التحديث سيتمكن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من دون أن تفقد دقتها ونقاوتها.