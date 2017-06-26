لهذا السبب لا يجب شحن الآيفون خلال الليل!

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إذا كنتم من بين الأشخاص الذين يشحنون هواتفهم الآيفون طيلة الليل وحتى الصباح عليكم الامتناع عن ذلك فوراً للحفاظ على البطارية وتفادياً لضررها.وقد جاء هذا التحذير من قبل حاتم زيني مؤسس شركة Ossia للشحن اللاسلكي.وفي حديث لحاتم مع نيويورك تامز قال المدير الفني للشركة إنّ الشحن المفرط للآيفون خلال ساعات الليل يؤدي إلى تقليص عمر البطارية كثيراً.وأشار حاتم إلى أنّ الأجهزة الحديثة تحتوي على رقائق توقف دخول الكهرباء إلى الهاتف عند تعبئة البطارية. ولكن هذه الرقائق غالباً ما تصبح عاجزة عن القيام بمهمتها مع مرور الوقت.