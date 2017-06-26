بالفيديو: مدونة جمال طبقت مكياجاً كاملاً من خلال الطعام!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مدونة جمال صينية وهي تطبق مكياجاً مميزاً جداً من خلال أنواع عديدة من الأطعمة وبعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل.وفي التفاصيل، كانت الشابة التي تُدعى Yeah قد نشرت هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 8 دقائق عبر قناتها الخاصّة على يوتيوب.واللافت أنّ الشابة لجأت إلى بودرة الكاكاو، الطحين والمياه لكريم أساس طبيعي ثم أضافت لاحقاً القليل من زيت السمسم. ولتطبيق هذا المزيج على بشرتها اختارت الشابة قطعة من المارشميلو بدلاً من الاسفنجة.أما لتطبيق ظلال العيون فلجأت Yeah إلى بودرة الكاكاو واستبدلت البودرة المسمّرة بالبن المطحون.أخيراً، كملت الشابة مكياجها بفاكهة التنين الحمراء كبودرة خدود وصلصة البندورة كأحمر شفاه.وقد شوهد الفيديو أكثر من 150 ألف مرة على يوتيوب.شاهدوه وشاركونا آراءكم: