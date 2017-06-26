آخر الأخبار
26 حزيران 2017
26/06/2017 10:23:31
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً