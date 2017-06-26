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26 حزيران 2017
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فيديو لطفل يحتفل بعيد الفطر شوهد ملايين المرات... إليكم السبب!

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فيديو لطفل يحتفل بعيد الفطر شوهد ملايين المرات... إليكم السبب!
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لحظة احتفل خلالها طفل تركي الجنسية بعيد الفطر على طريقته الخاصّة، التي أثارت إعجاب رواد الانترنت.

وفي التفاصيل، ظهر الطفل وهو يرقص بعفوية وطرافة في الفيديو الذي نشره مستخدم اسمه I7sannFt على تويتر.

يُشار إلى أنّ هذا الأخير كان قد علّق على الفيديو معايداً الناس بمناسبة حلول عيد الفطر بالقول "Eid Mubarak everyone".
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وقد شوهد هذا الفيديو ملايين المرات كما تم مشاركته بجنون فحتى كاتب "كتاب هاري بوتر" J K Rowling أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر.

إليكم الفيديو:

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