المحكمة الاميركية العليا توافق على النظر في مرسوم ترامب حول الهجرة

هل ينتصر ترامب في ملف الهجرة؟

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LBCI News Lebanon

وافقت المحكمة الاميركية العليا الاثنين على النظر في مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من 6 دول ذات غالبية اسلامية.

كما قضت المحكمة العليا بان هذا المرسوم يمكن ان يدخل حيز التنفيذ جزئيا ما يشكل انتصارا لترامب الذي يشدد على انه ضروري للامن القومي رغم الانتقادات بانه يستهدف المسلمين في انتهاك للدستور الاميركي.

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