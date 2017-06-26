المحكمة الاميركية العليا توافق على النظر في مرسوم ترامب حول الهجرة

وافقت المحكمة الاميركية العليا الاثنين على النظر في مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من 6 دول ذات غالبية اسلامية.
كما قضت المحكمة العليا بان هذا المرسوم يمكن ان يدخل حيز التنفيذ جزئيا ما يشكل انتصارا لترامب الذي يشدد على انه ضروري للامن القومي رغم الانتقادات بانه يستهدف المسلمين في انتهاك للدستور الاميركي.
وقد اشاد ترامب بقرار المحكمة العليا التي اعادت العمل جزئيا بمرسومه المثير للجدل حول الهجرة، معتبرا انه "انتصار" للامن القومي.
وقال ترامب في بيان "بوصفي رئيسا، لا استطيع ان اسمح لاناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا"، مضيفا ان "القرار الذي اصدرته المحكمة العليا بالاجماع هو انتصار واضح لامننا القومي".