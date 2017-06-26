الجريمة المزدوجة في خلدة...هذا ما اعترف به القاتل

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 23/6/2017، عثر داخل محطة خلدة لتكرير المياه المبتذلة العائدة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، على جثتي المغدورين اللبنانيين (ابراهيم الجوزو، مواليد عام 1977) وخاله (حامد الجوزو، مواليد عام 1969) واللذين كانا يقومان باعمال التنظيف بداخلها.ولدى الكشف عليهما من قبل الطبيب الشرعي، تبين انهما تعرضا للضرب على الرأس بآلة حادة مما أدى الى سقوطهما في الحوض المليء بالمياه المبتذلة واختناقهما.بعد إحالة الملف إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من فصيلة الشويفات في وحدة الدرك الاقليمي، وبناء لاشارة القضاء المختص، تم تكليف 3 أطباء شرعيين للكشف مجددا على الجثتين، حيث أفادوا ان وفاة الاول هي نتيجة للاختناق غرقا، وان وفاة الثاني من جراء كسور بالفقرة العنقية عبر السقوط بالبركة والرأس إلى الأسفل.ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة من قبل المفرزة المذكورة، وبعد التعمق بالتحقيق وباستماع افادات الشهود بأدق التفاصيل، ولدى مواجهة أحدهم بأدلة دامغة، ويدعى ز. ب. (مواليد عام 1965، لبناني)، اعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلاف شخصي معهما، حيث أقدم على ضرب الأول بلوح خشبي على رأسه مما أدى إلى سقوطه في الحوض، وعند قيام خاله بالتسلق على درج حديدي للصعود من الحوض لمساعدة ابن شقيقته، أقدم الموقوف على ضربه أيضا باللوح ذاته وسقوطه، الأمر الذي سبب وفاتهما.وقد تطابقت الاعترافات مع كشف الأطباء، وقد تم ضبط أداة الجريمة."