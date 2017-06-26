أخبار دولية
26 حزيران 2017
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سناتور جمهوري أميركي سيعارض مبيعات السلاح لدول الخليج بسبب نزاع قطر

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سناتور جمهوري أميركي سيعارض مبيعات السلاح لدول الخليج بسبب نزاع قطر
 

اعلن السناتور الجمهوري الأميركي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين انه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأميركية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة حيث فرضت  4 دول عربية مقاطعة على قطر.

 

وكتب كوركر يقول في رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".

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