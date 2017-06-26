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26 حزيران 2017
26/06/2017 11:34:03
وزير الخارجية الألماني: قائمة المطالب المقدمة لقطر استفزازية جدا وربما يكون تنفيذها بالكامل صعبا على قطر
وزير الخارجية الألماني: قائمة المطالب المقدمة لقطر استفزازية جدا وربما يكون تنفيذها بالكامل صعبا على قطر
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LBCI News Lebanon
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