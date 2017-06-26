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26 حزيران 2017
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وزير الخارجية الألماني: قائمة المطالب المقدمة لقطر استفزازية جدا وربما يكون تنفيذها بالكامل صعبا على قطر

وزير الخارجية الألماني: قائمة المطالب المقدمة لقطر استفزازية جدا وربما يكون تنفيذها بالكامل صعبا على قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطالب,قائمة,الألماني,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الألماني: قائمة المطالب المقدمة لقطر استفزازية جدا وربما يكون تنفيذها بالكامل صعبا على قطر
 
 
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