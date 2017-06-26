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26 حزيران 2017
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الوكالة الوطنية: السير شبه متوقف على المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي من نهر إبراهيم حتى مدخل نفق نهر الكلب

الوكالة الوطنية: السير شبه متوقف على المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي من نهر إبراهيم حتى مدخل نفق نهر الكلب Lebanon, news ,lbci ,أخبار متوقف,السير,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: السير شبه متوقف على المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي من نهر إبراهيم حتى مدخل نفق نهر الكلب
 
 
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