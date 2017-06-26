بالصورة - أبعد من المنخار

كل هذه السيارات والمواطنون الذين يستقلونها،يدفعون فاتورة مرتفعة نتيجة زحمة السير اليومية بالاتجاهين من طبرجا حتى بيروت ومن بيروت حتى طبرجا.

ماذا يدفع هؤلاء؟

أولا هم يدفعون ثمن المزيد من المحروقات وبالتالي تزداد عليهم الأعباء المالية

ثانيا هم يدفعون من وقتهم إذ أن الرحلة لا تستغرق أقل من ساعة في حين أن معدلها الطبيعي يصل إلى 20 دقيقة

ثالثا إن بطء حركة التنقل هذه يصيب الحركة التجارية والإنتاجية بأضرار جسيمة

كل هذه الخسائر وغيرها تقدر بعشرات ملايين الدولارات أو أكثر سنويا،إضافة إلى المعاناة الصحية الناجمة عن هذه الزحمة اليومية.

ولكن هل بالإمكان حل هذه المعضلة؟

الجواب نعم والحلول كثيرة وبأكلاف متنوعة والعديد من الدول اعتمدتها،إلا أنه في تلك الدول حكومات تخطط وتعمل ولا سمسرات ولا صفقات والأهم أن هناك شعبا يحاسب وليس مصفقون فقط.

نعم أزمة سير في هذا الشريان الحيوي يجب أن تحل لو كنتم تفكرون كما يقول المثل العامي أبعد من منخاركن.