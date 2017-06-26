مقدمة النشرة المسائية 26-06-2017

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تتيح العطلة مراجعة بعض الملفات ولاسيما منها تلك التي تشوبها العيوب أو التي دهمتها المهل ولم تصل إلى خواتيمها:في مقدِّم هذه الملفات ، " السلاح المتفلِّت " ، فهذا الملف يتجوّل بين المناطق من دون حرمةِ قانون أو هيبة دولة ، وكل ما اتُخِذ من إجراءات لم يصل إلى مسامِع الفالتين او المتفلِّتين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأقوى منه ، فعلى مَن تقرأين قوانينَكِ يا دولة ؟ومن السلاح المتفلِّت إلى " الغاز المتفلِّت " ، حادث احتراق صهريج ٍ أمس في طرابلس ، فتح مجددًا ملف الغاز المتنقِّل بين المحطات والدكاكين والسوبرماركت ، وهو اشبه بقنابل موقوتة ، وأحيانًا غير ِ موقوتة . وهذا الملف يتقدّم في خطورته السلاحَ المتفلِّت ، لأن ضبطه أسهل, لكنَ المعالجة غائبة او في غيبوبة ، فهل مَن يتذكّر مصلحة حماية المستهلِك ؟ وإلى ماذا تحتاج لتُفعِّل دورها ؟.إلى العيب الذي شاب ملف الفنانة أصالة ، بعدما ضُبط كوكايين في حوزتها ، طُرِحَت الأسئلة التالية :لماذا انتقل مخفر حبيش إلى المطار ولم تُنقَل أصالة إلى مخفر حبيش ؟كيف أُطلق سراحها بعدما ضُبِطَت بمخالفتَيْن : حيازة مخدرات وتعاطي مخدِّرات ؟مَن هي الجهة السياسية ، او غيرُ السياسية ربما التي منعت توقيفها وسهَّلت خروجها من لبنان ؟ هل انضمت أصالة إلى " نادي المحميين " في البلد, الذين تُعتَبَر مصالحهم وعياداتهم ومراكزهم الطبية ومشاريعهم البحرية, ومخالفاتهم في وزاراتهم ، عصيَّة ً على المحاسبة والمساءلة ؟ هل أصالة مشمولة بالحصانة التي استُحدِثت لهؤلاء ؟ وهل بات في لبنان مواطنون تحت القانون و " محصَّنون جدد " أقوى من القانون ؟. ما حصل مع أصالة يُصيب القضاء في الصميم ، ولكن من حسنات خروج أصالة أنها لو كانت في بيروت لكانت طلبت من قضاء العجلة منع التداول بقضيتها .ومن الملفات التي دهمتها المهل ملف الموازنة العامة لعام 2017 . هذه الموازنة تراوح مكانها في وقتٍ كان يُفتَرض بالوزراء ان يقدِّموا موازنات وزاراتهم منذ آخر الشهر الفائت ، وان يقدِّم وزير المال موازنة عام 2018 بعد شهرين ، فكيف سيكون ذلك فيما موازنة هذه السنة لم توضَع بعد ؟