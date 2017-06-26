أخبار دولية
26 حزيران 2017
26/06/2017 13:58:00
الموصل: موجة هجمات كبيرة لانتحاريين من داعش
في الموصل هجوم مباغت لتنظيم الدولة الإسلامية
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LBCI News Lebanon
حالات ذعر ورعب عاشها أبناء بعض الأحياء الغربية لمدينة الموصل القديمة.
فلأول مرة منذ محاولة القوات العراقية تحرير مدينة الموصل القديمة آخر معاقل داعش شن انتحاريون من التنظيم موجة هجمات كبيرة خارج معقلهم .
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