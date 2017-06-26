الفاتيكان يبدي "قلقه البالغ" على احد اساقفته في الصين

اعرب الفاتيكان الاثنين عن "قلقه البالغ" على احد اساقفته في الصين، مؤكدا ان الاخير محتجز في مكان مجهول بعدما "اجبر على مغادرة" ابرشيته.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بوركي ان الكرسي الرسولي "حزين بشدة" لوضع الاسقف بيتر شاو شومين، لافتا الى انه لم يعد موجودا منذ وقت معين في ابرشية وينشو في جنوب البلاد.

واضاف ان "الابرشية والمقربين منه لا يملكون معلومات عنه ويجهلون اسباب اقتياده ومكان احتجازه".

من جهته، ذكر موقع "ايجيا نيوز دوت آي تي" المتخصص في المعلومات الدينية ان الاسقف شاو شومين محتجز منذ 18 ايار.

وتجري منذ اعوام مفاوضات بين الفاتيكان وبكين حول وضع الكنيسة في الصين وخصوصا الانقسام بين الكنيسة "الرسمية" وتلك "المتخفية".