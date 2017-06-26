لافروف وتيلرسون يبحثان الصراع في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون عبر الهاتف اليوم الاثنين الحاجة لتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا استنادا إلى محادثات السلام التي جرت في آستانة عاصمة قازاخستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف دعا تيلرسونإلى استخدام نفوذه لمنع "الاستفزازات" للقوات الحكومية السورية في الصراع.

واتفق لافروف وتيلرسون على مواصلة الاتصالات بشأن موضوعات مختلفة بما في ذلك جدول العمل الثنائي بينهما.

ولم يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أن تولى ترامب الرئاسة في كانون الثاني.