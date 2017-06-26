جريمة برجا...استنكارات ومطالبة بإنزال أشد العقوبات بالجاني

استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في إقليم الخروب بشدة الجريمة البشعة التي إرتكبها زاهي البعيني وذهب ضحيتها كل من المغدورين إبراهيم وحامد الجوزو من أبناء بلدة برجا العزيزة.

وطالب الحزب الأجهزة القضائية المختصة بإنزال أشد العقوبات بالجاني إحقاقاً للحق والعدالة، بحسب ما صدر عن وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي.

هذا، واستنكر عموم أهالي مزرعة الشوف وآل البعيني الجريمة إستنكارا شديداً تاماً، وأعلنوا تبرؤهم الكامل من الجاني، وطالبوا الدولة بإنزال أقسى العقوبات بحقه واكدوا على العيش المشترك بين أهالي الشوف بجميع مناطقه وفئاته كما بين جميع اللبنانيين.