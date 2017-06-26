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26 حزيران 2017
26/06/2017 16:40:12
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة حادث تصادم بين 6 سيارات على جسر الاولي باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة حادث تصادم بين 6 سيارات على جسر الاولي باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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